Didim'de Turizm Sezonu Öncesi Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Aydın'ın Didim ilçesinde turizm sezonu öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde turizm sezonu öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere drone destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerde dedektör köpeklerle yapılan aramada 20 gram esrar, 4 tabanca, 58 mermi, 2 pompalı tüfek ve 140 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Ekipler, 14 zanlıyı gözaltına aldı.



Şüphelilerin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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