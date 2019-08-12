Son Dakika Haberleri: Didim'de turizm sezonun uzatılması için çalışmalar sürüyor
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Didim'de turizm sezonun uzatılması için çalışmalar sürüyor

58 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, turizm sezonun uzatılması ve yılın 12 ayrına yayılması için çalışmalar sürüyor.

Didim'de turizm sezonun uzatılması için çalışmalar sürüyor, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, turizm sezonun uzatılması ve yılın 12 ayrına yayılması için çalışmalar sürüyor.

Didim'de stratejik anlamda turizmin planlanması konusunda eksikliklerin olduğunu savunan DTO Başkanı Hİlmi Erbaş, Kentlerin planlanması, turizm tesislerin planlanması ve konumlanması, her şey dahil sistemin uygulanması, bundan 30-40 yıl önceden turizm mastır planı hazırlanarak yapılmaması noktasın da problemlerin olduğunu ifade etti.

İlçede uzun vadede turizmin çeşitlendirilmesi, turizm sezonun 5-6 aydan 8-9 aya çıkarılması, Türkiye sathına yayılması, tanıtım faaliyetlerinin birleştirilmesi ve kalitenin yükseltilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Erbaş, bunu tek başına Kaymakamlığın, belediyenin, odaların ve sivil toplum kuruluşların atacağı bir adım değil, içinde akademisyenlerin de olduğu ortak akılla atılacak bir adım olduğunu belirtti. - AYDIN
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
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