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Didim'de turizmciler kokteylde bir araya geldi

45 dakika önce

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de, turizm derneği öncülüğünde düzenlenen geleneksel "Yaza Merhaba" kokteylinde turizmciler ve ilçe protokolü bir araya geldi.

Didim'de turizmciler kokteylde bir araya geldi, System.String[]
Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de, turizm derneği öncülüğünde düzenlenen geleneksel "Yaza Merhaba" kokteylinde turizmciler ve ilçe protokolü bir araya geldi.

Dernek bahçesinde gerçekleştirilen kokteyle Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye başkan vekili Kerim Küsmez, Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, İlçe Jandarma Komutan vekili Ali Uçar, Oda başkanları, siyasi parti ilçe temsilcileri, Sivil toplum kuruluş temsilcileri ile turizmciler katıldı.

Kokteylin ardından açılış konuşmasını yapan Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk Turizm derneğinin 30 yıllık bir geçmişi olduğunu ve Didim'in en önemli derneklerinden birisi olduğunu belirtti. Şentürk Turizm derneğinin 1988 yılından beri ilçeye katkı sunduğunu belirterek "Bugünkü Altınkum Yalı caddesinin kanalizasyonu başlatan kurumdur. 30 yıldır yurt içi ve yurt dışında Didim'i tanıtan kurumdur."dedi.

Şentürk konuşmasında görev yapan eski dernek başkanlarını da hatırlatarak emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Didim Belediye başkan vekili Kerim Küsmez ise Didim Turizm derneğinin Didim'i Didim yapan kuruluş olduğunu belirterek, derneğin turizmin yanı sıra sosyal projelerinde içinde yer aldığını ifade etti.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Didim'in artıları ve eksileriyle bir noktaya geldiğini belirterek "Didim Turizm derneği önemli bir kurulu, ilçeye bir sinerji katmış. Bu noktaya gelmesinden emeği geçenlere teşekkür ediyorum."dedi.

Konuşmaların ardından çalınan müzik eşliğinde ikramlar yenilerek, "Değişen Milet yarımadası görünümleri" sergisi gezildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Aydın, Didim, Güncel
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