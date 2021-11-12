Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Didim açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yabancı uyruklu 17 kişiyi kurtardı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Didim'de Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika