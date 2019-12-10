Son Dakika Haberleri: Didim'de üretilen ilk beton Sevgi Sokak'ta kullanılmaya başladı
Son Dakika Güncel Didim'de üretilen ilk beton Sevgi Sokak'ta kullanılmaya başladı - Son Dakika

Didim'de üretilen ilk beton Sevgi Sokak'ta kullanılmaya başladı

6 saat önce

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatları ile büyük bir tasarruf sağlamak amacıyla Didim Belediyesi Garaj Amirliğine kurulan beton santralinde üretilen beton ilk olarak Sevgi Sokak'ta kullanmaya başlandı.

Didim'de üretilen ilk beton Sevgi Sokak'ta kullanılmaya başladı, System.String[]

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatları ile büyük bir tasarruf sağlamak amacıyla Didim Belediyesi Garaj Amirliğine kurulan beton santralinde üretilen beton ilk olarak Sevgi Sokak'ta kullanmaya başlandı.


Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "İlçemiz Yeni Mahalle'de bulunan ve Didim Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları gerçekleştirilen 'Sevgi' isimli sokağın düzenlemesi, 160 metre uzunluğunda yapılacak olup, içerisinde 2,40 metre eninde bisiklet yolu, toplam 4 metre eninde yürüyüş yolu ve görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir yürüme yüzeyi ile rampa yapılacak. Sokakta yapılacak olan bisiklet yolunda belediyemiz beton santrali tarafından üretilen beton ilk kez kullanılmaya başlandı. Belediyemizin yeni beton santralinde ürettiğimiz ilk betonu, Sevgi Sokağımızın yapımında kullanmaya başladık. Kentimizin birçok bölgesinde hayata geçireceğimiz projelerde kendi betonumuzu kullanarak tasarruf edecek, ilçemize değer katacağız" dedi.


Çalışmalarını en kısa sürede biteceğine değinen Başkan Atabay, düzenlemelerin ardından son olarak da Sevgi Sokak'ta aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacağını belirtti. - AYDIN

Didim Belediyesi, Yeni Mahalle, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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