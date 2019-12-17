Didim'de uyuşturucu ile yakalanan gaspçı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de uyuşturucu ile yakalanan gaspçı tutuklandı - Son Dakika

Didim'de uyuşturucu ile yakalanan gaspçı tutuklandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri yağma olayının şüphelisi şahsı uyuşturucu madde ile yakaladı.

Didim'de uyuşturucu ile yakalanan gaspçı tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri yağma olayının şüphelisi şahsı uyuşturucu madde ile yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de emniyet güçleri ilçede meydana gelen yağma (gasp) olayını gerçekleştiren M.G adlı şüpheliyi evinde kıskıvrak yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 4 adet alüminyum folyoya sarılı fişek haline getirilmiş vaziyette toplamda 5.83 gr. kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu! Kilosu 150 liradan satılıyor
Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:45 Evli öğretmen 5 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika Haber
23:44 Bodrum'da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber
23:40 ABD Dışişleri Bakanlığı: Kongre'nin 'Ermeni soykırımı' kararına karşın yönetimin pozisyonu değişmedi - Son Dakika Haber
23:32 Parlayan tüp yangına neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:22 Sahipli köpeği av tüfeğiyle öldürdüler - Son Dakika Haber
22:46 Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
22:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Uluslararası arenada hesap vermez, hesap sorarız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:00:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim'de uyuşturucu ile yakalanan gaspçı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]