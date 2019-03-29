Son Dakika Haberleri: Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

6 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik gerçekleştirilen drone destekli operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik gerçekleştirilen drone destekli operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bu sabah, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonda M.D., F.P., İ.G., R.A., Y.A., K.Ö., D.A., M.G., T.D., Y.A., B.Y., E.Ç., V.B. ve G.G.  gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 20.80 gram esrar, 4 tabanca, 58 mermi, 2 pompalı tüfek, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çok sayıda düzenek ve 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:54 Kaynak: DHA

Aydın, Didim, Güncel
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