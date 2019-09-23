Didim'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, "Didim Kom Grup Amirliği ekiplerince Hisar Mahallesi Atatürk Bulvarında durdurulan araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, F.Y isimli şahıstan 22.90 gram esrar ve 1.86 gram metamfetamin, B.Ü isimli şahıstan 0.80 gram metamfetamin, B.Ç isimli şahıstan 1 adet sahte 100 TL banknot, S.K isimli şahıstan markası bulunmayan 7.65 tabanca ve tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi. Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve Parada Sahtecilik suçlarından işlem yapıldı. - AYDIN