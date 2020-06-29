Didim'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Didim'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Didim'e uyuşturucu sevkiyatı yapan bir şahıs otogarda yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Didim'e uyuşturucu sevkiyatı yapan bir şahıs otogarda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre E.A. isimli şahsın İstanbul'dan Didim'e otobüsle uyuşturucu madde getireceği ihbarını alan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda Didim İlçe Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alınan E.A. üzerinde yapılan arama sonucunda 24,68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen E.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

İstanbul, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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