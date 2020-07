Didim'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı uygulamada durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yapılan uygulamada şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 fişek halinde 2.93 gram metamfetamin, ve 1 adet kurusıkı tabanca ile 12 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Araçta bulunan E.T., Ş.K.,T.Y.K. ve E.A. isimli şahıslar yakalanarak, Ş.K,T.Y. K. ve E.A. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. E.T. isimli şahsın yapılan ikamet aramasında, 53.10 gram metamfetamin, ve 1 adet araba kumandası şeklinde çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. İkamette bulunan A.S. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. E.T. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN