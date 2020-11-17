Didim'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi - Son Dakika

Uyuşturucu satışı yapmak üzere Aydının Didim ilçesine gelen iki şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Operasyonda 162.81 gram metafetamin uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu satışı yapmak üzere Didim'e gelen iki şüpheliyi tespit eden Didim İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Çamlık Mahallesi'ndeki kaldıkları işletmede yakaladı. İşletmeye yapılan baskında ve şüphelilerin odalarında yapılan aramada daralı ağırlığı 162.81 gram olan metafetamin uyuşturucu maddesi yakalandı. Şüpheliler E.A ve O.Ö emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN