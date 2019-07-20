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Didim'de Uyuşturucu tacirlerine suçüstü

1 saat önce

Aydının Didim ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 gram metafetemin ile 7 gram esrar ele geçirdi.

Didim'de Uyuşturucu tacirlerine suçüstü, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 gram metafetemin ile 7 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheliye işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli hareketler sergileyen F.S adlı şahsın üst aramasında satışa hazır 3 fişek halinde 2.71 gram ve kutu içerisinde 16.53 gram olmak üzere toplam 19.24 gram metamfetamin maddesi yakaladı.

Emniyet güçleri yine bir başka operasyonda durumlarından şüphelenilen Y.D. ve F.D. isimli şahıslara üst araması gerçekleştirdi. Y.D'nin üzerinde satışa hazır 8 fişek metamfetamin ile F.D'nin üzerinden 7 gram esrar ele geçirdi. F.S, F.D ve Y.D adlı şüpheliler "Uyuşturucu madde kullanmaktan ve Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan" işlem başlatıldı. - AYDIN
Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
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