Didim'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika

Didim'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirliği ekipleri, K.Y. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından K.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada 31 gram esrar, 80 gram toz sentetik kannobinoid ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1195 TL para ele geçirildi.Gözaltına alınan K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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