Son Dakika Haberleri: Didim'de uyuşturucuya geçit verilmiyor
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Didim'de uyuşturucuya geçit verilmiyor

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmıyor.

Didim'de uyuşturucuya geçit verilmiyor, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmıyor. Son yapılan baskında 15 gram metafetamin ele geçirilirken 2 şüpheli göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup amirliği ekiplerince Yeni Mahallede faaliyet gösteren bir çay ocağında uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair yapılan çalışmalarda K.Ö. isimli şahıstan 0.36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın devamında M.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 14.81 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzeme, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1935 TL ele yakalandı. Olayla ilgili M.E "Uyuşturucu madde kullanmaktan", K.Ö isimli şahıs ise "Uyuşturucu madde ticaretinden" yakalanarak sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN
Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:15 Kaynak: İHA
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