Didim'de "vira bismillah" diyen balıkçılar kasaları doldurdu - Son Dakika

Didim ilçesinde, av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu balıklarla döndü.

Didim'deki balıkçılar dün akşam "vira bismillah" diyerek Akbük Körfezi'ne açıldı. Gece boyu bol miktarda hamsi ve sardalya avlayan balıkçılar, sabah Altınkum Limanı'na yanaştı.

Taze balık tüketmek isteyen vatandaşlar limanda yoğunluk oluşturdu.

Tekne sahibi Hasan Olgun, havanın kendileri için iyi gittiğini belirterek, "Bol bir avcılık olacağı için bu da fiyat olarak tezgahlara yansıyacaktır." diye konuştu.