Didim'de "vurgun yiyen" dalgıç hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde özel bir balık çiftliğinde çalışan ve kafes kontrolü sırasında vurgun yiyen dalgıç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Taşburun mevkisindeki bir balık çiftliğinde görevli dalgıç 37 yaşındaki Muhammet Özkan, kafes kontrolü gerçekleştirmek için dalış yaptı.

Vurgun yiyen Özkan, durumu fark eden dalgıç arkadaşı tarafından tekneye çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Özkan'ı marinadan kıyıya çıkardı ve 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırdı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özkan, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.