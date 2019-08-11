Didim'de yangın
41 dakika önce
Didim'de bir binanın bahçe kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Didim Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
'de bir binanın bahçe kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir binanın bahçe kısımda bulunun elektrik kontağından yangın çıktı.
Bahçedeki ağaçlara sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın
Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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