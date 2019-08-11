Son Dakika Haberleri: Didim'de yangın
Son Dakika Güncel Haber

Didim'de yangın

41 dakika önce

Didim'de bir binanın bahçe kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Didim'de yangın, System.String[]
Didim'de bir binanın bahçe kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir binanın bahçe kısımda bulunun elektrik kontağından yangın çıktı.
Bahçedeki ağaçlara sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı
Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 10:42:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]