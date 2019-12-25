Didim'de yaşlı adam banyoda ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de yaşlı adam banyoda ölü bulundu - Son Dakika

Didim'de yaşlı adam banyoda ölü bulundu

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, yalnız yaşayan 61 yaşındaki Zeynel Şengül banyoda ölü olarak bulundu.

Didim'de yaşlı adam banyoda ölü bulundu, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, yalnız yaşayan 61 yaşındaki Zeynel Şengül banyoda ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay Altın kum mahallesi 805 sokaktaki bir evde meydana geldi. İkametinde yalnız yaşadığı öğrenilen ve aslen Çorumlu olan Zeynel Şengül (61)banyoya girdi. Arkadaşları ise Şengül'den haber alamayınca evine gitti. Polis eşliğinde eve girilirken, Şengül'ün cansız bedeni banyoda bulundu.


Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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