Didim'de yeni yıla evlerde girildi - Son Dakika

Korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Didimlilerde yeni yıla evlerinde girdi.

Geçen yıllarda eğlence mekanlarının açık olduğu Altınkum Yalı caddesi sessizliğe bürünürken, Didim'de emniyet güçlerinin gece boyunca tedbirlerini sürdürdükleri görüldü

Didimliler 2021 yılını evlerinde karşıladı. Korona virüs sebebiyle kısıtlı sokağa çıkma yasağı tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Didim'de de vatandaşlar yeni yılı evlerinde karşıladı. İlçe merkezinde ve mahallelerinde vatandaşların sokağa çıkma yasağına riayet ettikleri görüldü. Başta Cumhuriyet caddesi, Atatürk bulvarı ile İnönü bulvarı olmak üzere kentin ana bulvarları sessizliğe büründü.

İlçede turizmin merkezi olan Altınkum Yalı caddesi ise yeni yılı sessiz karşıladı. Eğlence mekanlarının, restaurant ve barların yoğun olduğu caddede sadece emniyet güçleri ile belediye ekiplerinin görev yaptığı görüldü.

Didim'de emniyet güçleri belli bölgelerde kontrollerini yaparken, ekiplerin yaya olarak ta ilçe genelinde kontrolleri yaptıkları görüldü. Sıkı tedbirleride izinli olan vatandaş ve sürücülerinin dışında Didimlilerin yasağa uydukları görüldü. - AYDIN