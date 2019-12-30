Didim'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Didim'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri yıl başı öncesinde yaptıkları operasyonda çok sayıda kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirdi.

Didim'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri yıl başı öncesinde yaptıkları operasyonda çok sayıda kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirdi. Olayla ilgili olarak ta bir şüpheliye işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, Kaçak içki, etil ve metil alkol kaçakçılığıyla ilgili yaptıkları operasyonda 350 Litre şarap, 37 Litre Rakı, 2 Litre Viski, 15 Litre Etil Alkol, 2 Adet Alkol Aroması, 19 adet değişik ebatlarda boş cam şişe ele geçirdi. Olayla ilgili olarak ta M.A. isimli şahıs göz altına alınarak hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda
Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı

Son Dakika Haberleri
21:29 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! İnce'den "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt - Son Dakika Haber
21:21 Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde - Son Dakika Haber
21:21 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 5 çocuk yaralı - Son Dakika Haber
21:19 Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi - Son Dakika Haber
21:18 Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
21:05 İran, Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu - Son Dakika Haber
20:31 Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi yapıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]