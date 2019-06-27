Son Dakika Haberleri: Didim'de zabıta ekipleri sahilde seyyar avına çıktı
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Didim'de zabıta ekipleri sahilde seyyar avına çıktı

29 dakika önce

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahil kesimlerinde açık olarak ürün satışı yapmaya çalışan seyyar satıcılara geçit vermiyor.

Didim'de zabıta ekipleri sahilde seyyar avına çıktı, System.String[]
Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahil kesimlerinde açık olarak ürün satışı yapmaya çalışan seyyar satıcılara geçit vermiyor.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm uyarı ve kontrollere rağmen, halk sağlığını hiçe sayarak, güneş altında açık biçimde uzun süre kalan balık, midye ve benzeri ürünleri satan seyyar satıcıların ürünlerini toplayıp imha ederek, vatandaşların sağlığı için mücadele ediyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:53 Kaynak: İHA
Didim Belediyesi, Zabıta, Güncel
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