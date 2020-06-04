Didim'de zehir tacirlerine baskın; 1 tutuklama - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan baskınlarda 3 şüpheli göz altına alındı. Üzerlerinde metamfetamin maddesi ele geçirilirken şüphelilerden biri tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe emniyet müdürlüğü KOM grup amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan baskınlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Ş.Ö. adlı şüphelide 0.47 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen F.G.Y. ve M.D. adlı şüphelilerde ise 0.40 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Toplamda 0,87 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken Ş.Ö M.D ve F.G.Y emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan şüphelilerden F.G.Y tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - AYDIN