Son Dakika Haberleri: Didim'de zeytinlik yangını
Son Dakika Güncel Haber

Didim'de zeytinlik yangını

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Didim'de zeytinlik yangını, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Kırkevler Sitesi yakınındaki anızlar yakıldığı sırada ateşin sıçradığı zeytin bahçesinde yangın çıktı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 4 dönüm zeytinlik alan hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:33 Kaynak: AA
Aydın, Didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı! MHP'den bedelli askerlik için yaş önerisi: 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınmalı Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 20:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de zeytinlik yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]