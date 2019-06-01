Didim'de zeytinlik yangını
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:33 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Kırkevler Sitesi yakınındaki anızlar yakıldığı sırada ateşin sıçradığı zeytin bahçesinde yangın çıktı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 4 dönüm zeytinlik alan hasar gördü.
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