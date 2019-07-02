Son Dakika Haberleri: Didim'de zincir market hırsızları yakalandı
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Didim'de zincir market hırsızları yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, zincir mağazalardan hırsızlık yapan iki zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim'de zincir market hırsızları yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, zincir mağazalardan hırsızlık yapan iki zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de Şehit Rıdvan Çakır caddesi üzerinde hizmet veren zincir marketlerin şubelerinden hırsızlık yapan iki şüpheli Emniyet güçlerince yakalandı. Şüpheliler S.Y ile E.Y emniyetteki ifadelerinin ardında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden E.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:24 Kaynak: İHA
Aydın, Didim, 3. Sayfa
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