Didim'de zincir market hırsızları yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, zincir mağazalardan hırsızlık yapan iki zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:24 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde, zincir mağazalardan hırsızlık yapan iki zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim'de Şehit Rıdvan Çakır caddesi üzerinde hizmet veren zincir marketlerin şubelerinden hırsızlık yapan iki şüpheli Emniyet güçlerince yakalandı. Şüpheliler S.Y ile E.Y emniyetteki ifadelerinin ardında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden E.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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