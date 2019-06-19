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Didim'deki 2. el pazarı belediye kararıyla kaldırıldı

44 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde kurulan 2. El Eşya Pazarı, kontrolsüz büyüme sebebiyle Didim Belediyesince kaldırıldı.

Didim'deki 2. el pazarı belediye kararıyla kaldırıldı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde kurulan 2. El Eşya Pazarı, kontrolsüz büyüme sebebiyle Didim Belediyesince kaldırıldı.

Didim'de Çamlık mahallesi içerisinde her hafta sonu kurulan ve ilçede bit Pazar olarak bilinen 2. el eşya pazarı kaldırıldı. Hafta sonunda vatandaşlarında uğrak yeri olan ve giysiden elektronik eşyaya kadar her şey, 5 ila 20 TL arasında satıldığı pazarın kontrolsüz büyümesi mahalle sakinlerini rahatsız ederken, Didim Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada pazarına kaldırıldığını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada "Çamlık Mahallesinde kurulan ve kamuoyunca "Bit Pazarı" olarak bilinen 2.El Eşya Pazarı, son günlerde kontrolsüz bir biçimde büyümeye başlamış ve bu büyüme beraberinde bir takım sorunları ortaya çıkarmıştır. Bugün itibari ile 2.El Eşya Pazarının mevcut durumu kentimizin yerleşik yasaklarına aykırılık teşkil etmeye başlamış ve bu pazar amacını aşmıştır. 2. El Eşya Pazarında yaşanan kontrolsüz büyüme; hem 2. El olmayan bir çok eşya satılmaya başlandığından haksız rekabet ortamı yaratarak yerleşik esnafımıza zarar vermeye başlamış, hem de ciddi boyutlarda asayiş sıkıntısı yaşanmakta olduğundan, mahalle sakinlerinin huzur ve sükuneti de bozulmuştur. Bu neticeler doğrultusunda; 2. El Eşya Pazarı kaldırılmasına karar verilmiştir. İlerleyen süreçte sabit bir pazar yeri oluşturulması durumunda konu tekrar değerlendirilecektir" denildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
Çamlık, Aydın, Didim, Güncel
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