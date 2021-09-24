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Didim'deki antik kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - Son Dakika

Didim'deki antik kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı

24.09.2021 10:01
Didim'deki antik kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesindeki antik kent Miletos'ta yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 400 yıl öncesine ait, dönemin sosyal yapısına göre orta statüdeki insanların kullandığı düşünülen iki konuta ulaşıldı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki antik kent Miletos'ta yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 400 yıl öncesine ait, dönemin sosyal yapısına göre orta statüdeki insanların kullandığı düşünülen iki konuta ulaşıldı.

Kazı heyeti başkanlığını yapan Hamburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Christof Berns, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antik Yunan medeniyetinde felsefe, bilim ve sanat bakımından öne çıkan kentlerin başında, ünlü filozof ve matematikçi Thales'in de yaşadığı Miletos'un geldiğini ve kentin "filozoflar şehri" olarak anıldığını söyledi.

Kentte "ızgara sistemi" olarak anılan iyi bir şehirleşme yapısı olduğunu aktaran Berns, bugüne kadar yürütülen çalışmalarda tiyatro, pazar yeri, tapınak gibi kamusal yapıları ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Berns, bu yılki kazılarda günlük yaşama ait evleri gün ışığına çıkarmayı istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kazı çalışmalarımızda şu an iki ağırlık noktası var, evler ve sokaklar... Bu şimdiye kadar pek araştırılmayan bir konu. Yani çoğunlukla geçmişte kamusal yapılar kazıldı. Tapınaklar ve pazar alanları gibi ama Miletos'un günlük hayatından bir iz pek yok. O yüzden dedik ki, günlük yaşam ve normal insanların hayatından izleri araştıralım. 2 bin 400 yıl önceki normal insanların yaşadığı 2 konuta ulaştık. Evlerin boyutları küçük ama daha genişlerinin olduğunu da biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Evlerin oda sayısı ya da içindeki detaylara ilişkin çalışmalarımız sürüyor."

Evlerin toplumda "sıradan" sayılan insanlara ait olduğunu anlatan Berns, bu yaşama ilişkin en geniş kapsamlı çalışmayı yaptıkları için heyecanlı olduklarını sözlerine ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de Miletos'taki kazıların bu yıl çok verimli geçtiğine işaret ederek, böylesi yapıların gün yüzüne çıkmasıyla özellikle yabancı turistlerin antik kente ilgisinin artacağını dile getirdi.

Arkeoloji, Yunan, Aydın, Didim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Didim'deki antik kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'deki antik kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - Son Dakika
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