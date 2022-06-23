Didim'deki hayvan hırsızlığına adı karışan tır şoförü konuştu - Son Dakika
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Didim'deki hayvan hırsızlığına adı karışan tır şoförü konuştu

23.06.2022 12:54
Didim'deki hayvan hırsızlığına adı karışan tır şoförü konuştu

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı ile ilgili olarak olaya adı karışan tır şoförü Mustafa Ersoy, "Olayla ilgim yok, ben de dolandırıldım" dedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı ile ilgili olarak olaya adı karışan tır şoförü Mustafa Ersoy, "Olayla ilgim yok, ben de dolandırıldım" dedi.

20 yıldır nakliye işi ile uğraşan tır şoförü Mustafa Ersoy, olayda adı geçen şahıslarla Afyon'a hayvan nakliyesi için anlaştığını, bu kişilerin hırsızlık yaptığını bilmediğini ifade ederek, "Bu kişiler benimle irtibat kurdu. 'Didim'den Afyon'a hayvan götüreceğiz" dediler. Ben de nakliye fiyatını söyledim ve anlaştık. Hayvanları da Afyon'a götürdüm. Afyon'da hayvanları indirdik. Benimle anlaşan kişiler "Buradan da Didim'e hayvan götüreceğiz" dediler. Ben onlarla gidiş ve dönüş olarak anlaştım. Hayvanlar kesildikten sonra bu kişiler belgelerini ibraz edemeyince mezbaha sahipleri polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye polis geldi ve bu kişileri gözaltına aldı. Ben de o esnada aracımın bakımı için sanayide bulunuyordum. Polisler bana ulaşarak durumu iletti, ben de Afyon emniyetine gidip ifade verdim. Sonra da benim olay ile bir bağlantım olmadığı anlaşılınca ifademin ardından serbest bırakıldım. Benim bu kişiler ile hiç bir ilişkim yoktur. Ben de bu şahıslar tarafından dolandırıldım, nakliye ücretimi alamadım" açıklamasında bulundu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Mustafa Ersoy, Aydın, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'deki hayvan hırsızlığına adı karışan tır şoförü konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'deki hayvan hırsızlığına adı karışan tır şoförü konuştu - Son Dakika
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