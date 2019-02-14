Son Dakika Haberleri: Didim'deki 'Hazine Arazisi Talanı Operasyonu'nda Gözaltına Alınanlar Adliyeye Sevke Edildi

Didim'deki 'Hazine Arazisi Talanı Operasyonu'nda Gözaltına Alınanlar Adliyeye Sevke Edildi

1 saat önce

Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin ilçede hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında gözaltına aldığı 15 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

Didim'deki 'Hazine Arazisi Talanı Operasyonu'nda Gözaltına Alınanlar Adliyeye Sevke Edildi, System.String[]
Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin ilçede hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında gözaltına aldığı 15 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

Bilindiği üzere; Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde hazine arazilerinin talan edilmesi kapsamında açılan soruşturma çerçevesinde ilçe genelinde gerçekleştirdiği operasyonda 27 şüpheliden 15'ini göz altına almıştı.

Gözaltına alınanlar arasında harita mühendisi olmaları sebebiyle Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş ile Didim Ticaret odası eski başkanı Ufuk Döver'de yer aldı.

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si Didim İlçe Jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından savcılık ifadesi alınması için Didim Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler jandarma eşliğinde adliyeye sevk edilirken, şüpheliler arasına Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş ile Didim Ticaret odası eski başkanı Ufuk Döver'in yer almadığı görüldü. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

Aydın, Jandarma, Didim, 3. Sayfa
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