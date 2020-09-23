Didim'deki makilik yangını korkuttu - Son Dakika

Didim'deki makilik yangını korkuttu

Aydının Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Aydının Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında yaklaşık 250 dekar makilik alan zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan makilik alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni öğrenilemeyen yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiyeye bildirirken, Aydın büyükşehir belediyesi Didim itfaiye amirliği ekipleri ile Orman bölge müdürlüğü ekipler yangına müdahale etti. Yangının çevredeki yazlık sitelere ulaşmasına engel olmak amacıyla belediyeye ait iş makineleri de yangına set yaparken, bölgede sitelere girişler kısa süreli kapatıldı. Yangın bölgesine gelen Didim Kaymakamı Halil Avşar çalışmaları yerinde takip ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopterinin alevlere müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından soğutma çalışmaları ekiplerce devam ederken, yangında yaklaşık 250 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. - AYDIN

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