Didim'deki "Musilaj" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Didim'deki "Musilaj" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

27.05.2022 19:10
Didim'deki "Musilaj" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, suç işlemek amacı ile örgüt kurma ve nitelikli yağma suçu ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, suç işlemek amacı ile örgüt kurma ve nitelikli yağma suçu ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Didim KOM Ekipleri "Musilaj" operasyonunun detaylarını basınla paylaştı. Söz konusu soruşturma bir grup şahsın birlikte hareket ederek, ilçede maddi durumu iyi olan şahısları tehdit, hakaret, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama, 6136 SKM ve işyeri kurşunlama gibi olaylarla TCK-149 Nitelikli Yağma suçu işledikleri ve bu sayede haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında; S.T. isimli şahsın liderliğinde; M.F.E. A.E., F.E. K.D. C.Ö., H.U., M.T., M.F.T. ve, H.P. isimli şahısların birlikte hareket ederek suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak suça karıştıkları tespit edilen toplam 10 şüpheli şahıs, 26 Mayıs Perşembe günü saat 06.30'da ilçede yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

"Tabanca ve tüfeğin yanı sıra yüklü miktarda para ele geçirildi"

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, 213 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği kartuşu, 1 milyon 560 bin Türk lirası, 10 bin Euro, çok sayıda dijital materyal, 1 adet kelepçe ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Hakaret, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'deki 'Musilaj' operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'deki "Musilaj" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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