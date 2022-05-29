Didim'deki "Musilaj" operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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Didim'deki "Musilaj" operasyonunda 5 tutuklama

29.05.2022 22:00

Didim'deki "Musilaj" operasyonunda 5 tutuklama Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen "Musilaj" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Didim'deki "Musilaj" operasyonunda 5 tutuklama

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen "Musilaj" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Didim KOM ekiplerinin 26 Mayıs Perşembe günü düzenlediği "Musilaj" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 213 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği kartuşu, 1 milyon 560 bin Türk Lirası, 10 bin euro, çok sayıda dijital materyal ve 1 adet kelepçe ele geçirilmişti. 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Didim Adliyesi'ne sevk edildi. Tehdit, hakaret, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama, 6136 SKM ve işyeri kurşunlama gibi olaylar ve nitelikli yağma suçu işledikleri ve bu sayede haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen S.T. liderliğindeki M.F.E. A.E., F.E. K.D. C.Ö., H.U., M.T., M.F.T. ve H.P. isimli şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden S.T., M.F.E., M. T., K.D. ve F. E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Didim'deki Musilaj operasyonunda 5 tutuklama
Didim'deki Musilaj operasyonunda 5 tutuklama
Didim'deki Musilaj operasyonunda 5 tutuklama
Didim'deki Musilaj operasyonunda 5 tutuklama

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'deki 'Musilaj' operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika


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