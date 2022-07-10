Tatilciler, bayramda Kuşadası'ndaki Kadınlar Denizi, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı, Didim'deki Altınkum plajları ile Cennet ve Manastır koylarına adeta akın etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuşadası'ndaki plajlarda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

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