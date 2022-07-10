Kuşadası'ndaki plajlarda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

10.07.2022 17:42

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Tatilciler, bayramda Kuşadası'ndaki Kadınlar Denizi, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı, Didim'deki Altınkum plajları ile Cennet ve Manastır koylarına adeta akın etti.

İki ilçede de termometreler 38 dereceleri gösterdi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Kurban Bayramı'nda ilçelerindeki büyük otellerin dolduğunu, küçük işletmelerde de doluluğun yüzde 90'ı bulduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'ndaki plajlarda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'ndaki plajlarda bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika
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