Didim'deki Talan Operasyonunda 2 Tutuklama
34 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma ekiplerinin hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında gözaltına aldığı 15 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, jandarma ekiplerinin hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında gözaltına aldığı 15 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın ve Didim Jandarma
komutanlığı ekiplerinin ilçede hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edilmişti. 12 Şüpheli savcılık sorgusunu ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 12 şüpheliden S.B. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli ise şüpheli denetimli serbest kapsamında serbestlik bırakıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:49 Kaynak: İHA
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