Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edilen S.K. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 25 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen S.K'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Aydın 'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

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