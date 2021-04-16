Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen S.K'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 25 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edilen S.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Didim'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika