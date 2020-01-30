Didim'den Elazığ ve Malatya'ya yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim'den Elazığ ve Malatya'ya yardım eli - Son Dakika

Didim'den Elazığ ve Malatya'ya yardım eli

6 saat önce

Elazığ'daki depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber olurken, çeşitli kurumlar aracılıyla gerçekleştirilen yardım kampanyalarından birisi de Didim'de gerçekleştirildi.

Didim'den Elazığ ve Malatya'ya yardım eli, System.String[]

Elazığ'daki depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber olurken, çeşitli kurumlar aracılıyla gerçekleştirilen yardım kampanyalarından birisi de Didim'de gerçekleştirildi.


Elazığ ve Malatya'dan gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda Didim Belediyesi ve Didim halkı da seferber oldu. Didim Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan içerisinde kuru bakliyat ve gıda bulunan ilk yardım tırı yola çıktı.


Didim halkı seferber oldu


Didim Belediyesi tarafından hazırlanan yardım tırının yanı sıra, Cumhuriyet Caddesi Merkez Cami önünde yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası kapsamında, afet bölgesindeki vatandaşların ihtiyaç listesinde bulunan kuru bakliyat, çay, şeker, çocuk bezi, hijyenik ped Didimli vatandaşlar tarafından cami önünde görevlilere teslim edilerek Elazığ'a gönderilmek üzere yola çıkacak.


Elazığ'daki afetin ardından duyarsız kalmadıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, halkın zor zamanlarda yardımlaşmayı en yüksek düzeyde başardığını belirterek, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
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