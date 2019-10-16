Son Dakika Haberleri: Didim'den gelip, Datça'da 3 teknenin motorunu çaldılar
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Didim'den gelip, Datça'da 3 teknenin motorunu çaldılar

19 dakika önce

Didim'den gelip, Datça'da 3 teknenin motorunu çaldılarMUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesi, Kargı Koyu'nda karaya çekilmiş halde bağlı bulunan3 teknenin motorunu çaldığı iddia edilen 5 şüpheliden 2'si yakalandı.

Didim'den gelip, Datça'da 3 teknenin motorunu çaldılar

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesi, Kargı Koyu'nda karaya çekilmiş halde bağlı bulunan3 teknenin motorunu çaldığı iddia edilen 5 şüpheliden 2'si yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Datça Kargı Koyu'nda karaya çekilmiş halde bulunan 3 teknenin sabah erken saatlerinde motorunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ev ve iş yerleri güvenlik kameraları ile Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemleriniyaklaşık bir hafta titizlikle inceleyenDatça polisi, fiziki takibi sonucu dün saat 22.30 sıralarında Mehmet P. ile İbrahimH.İ'yi kiralamış oldukları araç ile birlikte merkez Mesudiyeliler Sitesi yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar İlçe Emniyetteki işlemlerin ardından bu gün Datça Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin, alınan ifadelerinde Aydın'ın Didim ilçesinden gelerek, Datça'da hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Motor hırsızlığı olayına karışan ve Didim'de yaşadığı tespit edilen F.P ile M.Ö.H ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlatıldı.

Didim'den gelip, Datça'da 3 teknenin motorunu çaldılar

Muğla, Kargı, Didim, Datça, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
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