Didim'den Yozgat'a heykel hediyesi - Son Dakika

Didim Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesinde üretilen ve Yozgat Uzunlu Belediyesi'ne hediye edilen Şerife Bacı heykeli Başkan Elbaşı'na teslim edildi.

Yozgat'a bağlı Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, kente koyulmak üzere, Milli Mücadele döneminde kurtuluşunun simgelerinden birisi olan Şerife Bacı heykelinin yapımı için Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'dan destek istemişti. Başkan Elbaşı'nın talebini geri çevirmeyen Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi Heykel Seramik Atölyesi'nde heykeltraş Olgaç Demirkol tarafından yapımına başlanan ve 3 aylık çalışma sonucunda tamamlanan Şerife Bacı heykeli teslim edilmek üzere hazırlandı.

"Şerife Bacı" heykelini teslim almak için Didim'e gelen Yozgat Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Milli Mücadele döneminde kucağında çocuğuyla cephede savaşan kadın kahramanlarımızdan olan Şerife bacının heykelinin yapılması için Deniz Başkan'a talep de bulunduklarını belirten Başkan Elbaşı, "Talebimizi kırmayan ve bize bu konuda her türlü desteği veren Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN