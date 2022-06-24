Didim'den Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Didim'den Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 göçmen yakalandı

24.06.2022 16:01
Didim'den Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'den yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan mültecileri taşıyan tekne, Eşek Adası açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, karaya çıkarılmalarının ardından işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürüldü. Aralarında Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve İranlıların bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Didim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'den Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'den Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 göçmen yakalandı - Son Dakika
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