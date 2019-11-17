Didim derbisinde gülen Didimspor oldu

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup Didim derbisinde Didim spor ile Didim Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçı Lider Didimspor 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Aydın Süper amatör lig 1. grup Didim derbisinde Didimspor ile Didim Belediyespor Atatürk stadına karşı karşıya geldi. Maçı Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Belediyespor başkanı Bedri Altıntaş ve Didimspor Başkanı Deniz Polat birlikte izledi. Güzel havada oynanan maçı Didimli çok sayıda spor severde takip etti.



Maçtan dakikalar:



7. dk: Didimspor atağında ceza sahasında topla buluşan Didimspor Kadir, kaleci Enes'in yanında topu ağlara gönderdi. (1-0)



11. dk. Didim Belediyespor atağında ceza sahasının dışında topa vuran Yusuf kaleci Mesut'un üzerinden topa ağlara gönderdi.(1-1)



24. dk. Didimspor'un köşe vuruşunda Kaleci Enes topa uzaklaştırdı; kaleciye faul tartışması yapılırken hakem maçı oynattı, ceza sahasında topla buluşan Yalçın topu ağlara gönderdi. (2-1) İlk yarı Didimspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



57. dk. Didimspor atağında sağ kanattan Murat'ın ortasında kale önünden topa dokunan Hakan topu filelerle buluşturdu. (3-1)



75. dk. Didim Belediyespor'lu Mehmet kendi aldığı topla ceza sahası dışında sert bir vuruşla kaleci Mesut'u avladı. (3-2)



81. dakikada Didimspor'un atağında ceza sahasına yapılan ortaya arka direkte kafayla vuran Hakan kendisinin ikinci takımının 4. golünü attı (4-2)



Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didimspor, derbide Didim Belediyespor 4-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu ve liderliğini sürdürdü.



Maçın bitiş düdüğünün ardından Didim Belediyespor ile Didimspor'lu futbolcular arasında sözlü diyaloglar yaşanırken teknik heyet ve yöneticilerin bazıları da olaylara karışınca saha içi karıştı. Emniyet güçleri her iki takımı yetkililerini sakin olmaları konusunda uyarırken, Didimspor'lu futbolcular galibiyeti saha içerisinde kutladı. - AYDIN