Didim derbisinde gülen Didimspor oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Didim derbisinde gülen Didimspor oldu - Son Dakika Spor

Didim derbisinde gülen Didimspor oldu

9 dakika önce

Aydın Süper Amatör lig 1. grupta Didim derbisinde Didimspor son dakikada attığı penaltı golüyle Didim Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Didim derbisinde gülen Didimspor oldu, System.String[]

Aydın Süper Amatör lig 1. grupta Didim derbisinde Didim spor son dakikada attığı penaltı golüyle Didim Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


Aydın Süper Amatör lig 1. grup karşılaşmasında Didim Belediyespor ile Didimspor karşı karşıya geldi. Didim Atatürk stadında oynana Didim derbisini, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş, Didimspor Kulüp Başkanı Deniz Polat ile yöneticiler birlikte izledi. Soğuk havada oynana mücadeleyi 500'e yakın spor sever takip etti.


Maç öncesinde Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maçta her iki takım birbirlerine başarılar dilerken, tribünleri de birlikte selamladı.


Maçın ilk yarında her iki takım kısır futbolu sebebiyle golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise Didim Belediyespor eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Maçın hakemı 4 dakikalık uzatma sürecinde Didim Belediyespor'lu Doğan'ın yaptığı hareket sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Didimspor'lu Tolga topu ağlarla buluşturdu. Didimspor gol sevincini yaşarken maçın orta hakemi maçı bitirdi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Altıntaş, Aydın, Didim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:31 Kaynak: İHA
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