DİDİM'E İNEN DOMUZLAR SİTELERİN BAHÇELERİNDE YİYECEK ARADI - Son Dakika
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DİDİM'E İNEN DOMUZLAR SİTELERİN BAHÇELERİNDE YİYECEK ARADI

17.07.2022 17:31

AYDIN'ın Didim ilçesinde domuzlar, yiyecek bulabilmek için tatilcilerin yaşadığı sitelerin bahçesine kadar indi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde domuzlar, yiyecek bulabilmek için tatilcilerin yaşadığı sitelerin bahçesine kadar indi.

Yerli ve yabancı turistlerin bayram tatilinde tercihi olan Akbük Mahallesi'nde dağlarda, ormanlarda yaşayan 10 domuz, sitelerin bahçelerinde yiyecek aradı. Domuzların insanlardan kaçmaması dikkati çekti. Domuzlar yiyecekleri yedikten sonra geldikleri ormana geri döndü. O anlar bir site sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİDİM'E İNEN DOMUZLAR SİTELERİN BAHÇELERİNDE YİYECEK ARADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİDİM'E İNEN DOMUZLAR SİTELERİN BAHÇELERİNDE YİYECEK ARADI - Son Dakika
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