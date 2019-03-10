Son Dakika Haberleri: Didim'e Turizmci Muhtar Adayı

Didim'e Turizmci Muhtar Adayı

1 saat önce

AYDIN(İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Turizm Derneği Başkanı olan Tayyar Cengiz, Altınkum Mahalle Muhtarlığına aday olduğunu açıkladı.

Didim'e Turizmci Muhtar Adayı, System.String[]
AYDIN(İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Turizm Derneği Başkanı olan Tayyar Cengiz, Altınkum Mahalle Muhtarlığına aday olduğunu açıkladı.

Didim Turizm Derneği'nde geçen olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde başkan olan turizmci Tayyar Cengiz, daha öncede TURSAB Bölge Yürütme Kurulu (BYK) Başkanlığı yapmıştı.

Didim ilçesin de her geçen gün mahalle muhtarı aday sayısında artış olduğu kaydedildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:47 Kaynak: İHA

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