Son Dakika Haberleri: Didim emniyetinden sahte içki baskını
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Didim emniyetinden sahte içki baskını

10 dakika önce

Aydının Didim İlçesinde emniyet güçleri bir eve yaptıkları baskında uyuşturucu maddenin yanı sıra 20 litre sahte alkol ile boş şişe ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Didim emniyetinden sahte içki baskını, System.String[]

Aydının Didim İlçesinde emniyet güçleri bir eve yaptıkları baskında uyuşturucu maddenin yanı sıra 20 litre sahte alkol ile boş şişe ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup amirliği ekiplerince ilçe merkezinde bir eve baskın yapıldı. Baskında yapılan aramada 2.63 gr uyuşturucu madde, 20 Litrelik bidonlar içerisinde alkollü içkiler ile birlikte 330 adet TAPDK ya ait sahte bandrol, 32 adet boş alkol şişesi, sahte içki üretiminde kullanılan bir çok etiket ve şişe kapakları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S. A adlı şüpheli göz altına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
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