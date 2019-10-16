Son Dakika Haberleri: Didim Esnaf Odası kantincileri dinledi
Son Dakika Güncel Didim Esnaf Odası kantincileri dinledi

Didim Esnaf Odası kantincileri dinledi

1 saat önce

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, oda üyesi kantin işletmelerini gezerek, kantin işletmecilerin sorunlarını dinledi.

Didim Esnaf Odası kantincileri dinledi, System.String[]

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, oda üyesi kantin işletmelerini gezerek, kantin işletmecilerin sorunlarını dinledi.


Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasının ardından Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ile Başkan yardımcısı Nihat Özçevik, Didim'de oda üyesi kantincileri ziyaretler gerçekleştirdi. Oda Başkanı Erul odaya kayıtlı 7 kantin işletmeci olduğunu ve okulların açılmasından sonra tüm üyeleri ziyaret ettiklerini belirterek "Üyelerimizin sıkıntılarını yerinde dinleyip, sorunlarını ele alıyoruz. Kantinler konusunda Bakanlıkları çok titiz, bizde üyelerimize yönetmelik ve yasalar uymaları konusunda uyarılarda bulunup, onların sorunlarını da çareler arıyoruz."dedi.


Kendilerini ziyaret eden Oda Başkanı Erul ve Başkan Yardımcısı Özçevik'e teşekkür eden kantin işletmecileri ise sıkıntı yaşadıklarını konuları odayla paylaştıklarını ifade ettiler.. - AYDIN

Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
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