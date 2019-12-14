Didim HEM'e yeni derslik - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesine iki derslik kazandırıldı.



Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası, Didim EKK Kooperatifi ile iş adamı Lütfi Göbekli'nin destekleriyle Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesine kazandırılan iki derslik hizmete açıldı.



Yaklaşık 2 ay önce merkez müdürlüğü bahçesinde inşaatına başlanılan prefabrik dersliklerin yapımı ve iç döşemesinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. Yeni iki derslikler kurs verilmeye başlanırken, inşaatın tüm maliyetinin yaklaşık 80 bin TL tutarında olduğu öğrenildi. Açılan yeni derslikler sayesinde merkez müdürlüğünde yeni kursların açılmasına da katkı sağlarken, resmi açılışın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. - AYDIN