Son Dakika Haberleri: Didim'i yağmur vurdu... Otomobil denize sürüklendi, ev ve iş yerleri sular altında kaldı
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Didim'i yağmur vurdu... Otomobil denize sürüklendi, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

1 saat önce

Didim'i yağmur vurdu.

Didim'i yağmur vurdu... Otomobil denize sürüklendi, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

AYDIN - Aydın'da dün akşam başlayan yağışlar kıyı kesimlerde etkili oldu. Didim'de sağanak yağış sonrası bazı iş yerleri sular altında kaldı. Yağmur suyu nedeniyle bir otomobil denize sürüklendi. İlçede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sabaha karşı şiddettini arttıran yağışlar nedeniyle Altınkum bölgesinde bodrum katlar sular altında kaldı. Sabah iş yerine gelen pek çok esnaf iş yerlerini sular altında görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bazı vatandaşlar ise kendi çabaları ile su basan iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'ne bağlı ekipler su basan iş yerlerinin tahliyesi için çalışma başlattı. Bu arada park halindeki bir otomobil, park edildiği yerden yerden yağmur suları ile denize sürüklendi. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Didim'i yağmur vurdu... Otomobil denize sürüklendi, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Aydın, Didim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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