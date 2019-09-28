Didim'in amatör takımı maçlarını Söke'de oynayacak

Aydın 1. amatör küme Didim ekiplerinden Yenihisarspor kulübü, maçlarını Söke'de oynanacağını açıkladı.



Aydın 1. amatör küme Didim ekiplerinden Yenihisarspor, Didim'de yan sahanın zeminin bozuk olmasından dolayı maçlarını Söke yan sahasında oynama kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kulüp yönetim kurulu üyesi Tarık Pelit yan sahanın bozuk olduğunu ve bu konuda ilgililerin herhangi bir adım atmadığından dert yanarak "Hafta sonu iç sahada oynayacağımız 2. hafta müsabakası, talebimiz üzerine Söke Yan sahaya alınmıştır. Bundan sonraki bütün iç saha maçlarımızı Söke'de oynayacağız. Sahamızın zemininin düzeltilmesi için hiç bir yetkili hiçbir işlem yapmadı. Kış nüfusu 90 binin üzerinde olan ilçemizde 4 futbol kulübü bünyesinde yaklaşık 20 takımın kullanımında olan sahamızda, çizgiler ve bilhassa orta saha çevresinde yirmi santimi bulan oyuklar mevcut. Okul takımları da işin içine girince yaklaşık bin kişi bu sahalarda oynuyor. Daha önce yetkililere gittik, sorunumuzu dile getirdik. Saha uygun olmadığı için ev sahibi olarak oynayacağımız bütün maçlarımızı Söke'de oynayacağımızı kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunuyoruz" dedi. - AYDIN