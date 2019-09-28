Son Dakika Haberleri: Didim'in amatör takımı maçlarını Söke'de oynayacak
Son Dakika Spor Haber

Didim'in amatör takımı maçlarını Söke'de oynayacak

1 saat önce

Aydın 1. amatör küme Didim ekiplerinden Yenihisarspor kulübü, maçlarını Söke'de oynanacağını açıkladı.

Didim'in amatör takımı maçlarını Söke'de oynayacak, System.String[]

Aydın 1. amatör küme Didim ekiplerinden Yenihisarspor kulübü, maçlarını Söke'de oynanacağını açıkladı.


Aydın 1. amatör küme Didim ekiplerinden Yenihisarspor, Didim'de yan sahanın zeminin bozuk olmasından dolayı maçlarını Söke yan sahasında oynama kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kulüp yönetim kurulu üyesi Tarık Pelit yan sahanın bozuk olduğunu ve bu konuda ilgililerin herhangi bir adım atmadığından dert yanarak "Hafta sonu iç sahada oynayacağımız 2. hafta müsabakası, talebimiz üzerine Söke Yan sahaya alınmıştır. Bundan sonraki bütün iç saha maçlarımızı Söke'de oynayacağız. Sahamızın zemininin düzeltilmesi için hiç bir yetkili hiçbir işlem yapmadı. Kış nüfusu 90 binin üzerinde olan ilçemizde 4 futbol kulübü bünyesinde yaklaşık 20 takımın kullanımında olan sahamızda, çizgiler ve bilhassa orta saha çevresinde yirmi santimi bulan oyuklar mevcut. Okul takımları da işin içine girince yaklaşık bin kişi bu sahalarda oynuyor. Daha önce yetkililere gittik, sorunumuzu dile getirdik. Saha uygun olmadığı için ev sahibi olarak oynayacağımız bütün maçlarımızı Söke'de oynayacağımızı kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunuyoruz" dedi. - AYDIN

Pelit, Aydın, Didim, Söke, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Felipe Melo'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gönderme
Nefesler tutuldu! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri Erman Toroğlu: Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kararını derbiden sonra açıklayacaklar Arsenal, Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'i gönderiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 12:05:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'in amatör takımı maçlarını Söke'de oynayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]