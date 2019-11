Didim, İran turizm pazarına hızlı girdi

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren tur sahibi Deniz Aktaş'ın organizasyonda Didim'den 16 kişilik turizm ve inşaat sektör temsilcileri İran'lı turizm ve inşaat sektörü temsilcileri ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.



Tahran'ın en büyük otellerinden Espina Palas otelde düzenlenen workshop çalışmasına Didim adına turizm ve inşaat sektör temsilcilerinin yanında, DİTAB, Didim Ticaret Odası ve Tursab temsilcileri ile iş insanları katıldı. Toplantının Didim ayağını tur sahibi Deniz Aktaş organize ederken, İran ayağını ise Harmony Gurup adına Omid Nikoukar organize etti.



Toplantıya İran adına ise, İran'ın önemli havayolu şirketi Mahan Havayolları ile yine İran'ın en büyük ilk 3 seyahat acentesinden biri olan Harmony gurup temsilcileri, tanıtım ve reklam alanında hizmet veren şirketlerin yetkileri katıldı. Tahran İmam Humeyni Havaalanına inen Didim kafilesini ziyaretin ilk gününde Harmony gurup temsilcileri ve Mahan havayolları yöneticileri karşıladı. İlk olarak yol güzergahında bulunan İmam Humeyni'nin türbesi ziyaret edildi. İran mimarisinin ve süsleme sanatının en güzel örneklerinin görülebileceği türbe ziyaretinin ardından akşamda yemekte bir araya gelindi. Programın 2. gününde kafilenin ilk durağı Gülistan sarayı oldu. UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan ve Safevi hükümdarı 1. Tahmasb (1524 - 1576) tarafından ilk önce kale olarak inşa edilen saray daha sonra gelen şah ve hükümdarlarında gözdesi olan saray ziyaret edildi. Gülistan Sarayı ziyaretinin ardından gurup İran el sanatlarının en güzel örneklerini görmek için şehrin merkezinde yer alan dükkanlar ziyaret edildi.



İran'lı yetkililerin aileleri ile katıldığı gece, iki halk ve yatırımcı guruplar arasında bağların daha da güçlenmesine ve karşılıklı güven ortamının sağlanmasına katkı sunan bir ortam oluşturdu. Programın 3. Gününe Espinas Palas Otelde yapılan ve ilgili tüm tarafların katıldığı Workshop çalışması ile başlandı. Toplantıya, Didim'den gelen 15 kişilik gurubun yanında, İran turizm, seyahat, inşaat ve tanıtım sektöründen temsilciler katıldı.



Karşılıklı görüş alışverişi, her iki tarafın birbirlerinden beklentileri ve 2020 yılındaki Nevruz Bayramında Didim'e gelecek turist sayısı üzerinde yapılan görüşmelerde tüm katılımcılar sıra ile söz alarak tesislerini tanıtmanın yanında, İran pazarına verdikleri önem ve karşı tarafın beklentileri ile ilgili yapacakları çalışmalar hakkında sunum yaptılar. Turizm, inşaat, tekne park, butik otel, seyahat acentesi, resmi kurum temsilcisi gibi sektörün her kesiminden insanların Didim ve kurumları adına verdikleri sözler, İran'lı muhataplarını oldukça memnun etti. Ülkede yaşanan olumsuzluklara rağmen 2020 yılında en az 2000 yatak sözü veren İran'lı turizm sektör temsilcileri, bu sayının en az sayı olduğunu, altına düşmeyeceklerini fakat daha da yukarı çıkabileceklerini belirttiler. Tek beklentilerinin iki tarafında elini taşın altına ortak koyması ve özellikle tanıtım faaliyetleri ve bunun maliyetleri konusunda katkı beklediklerini dile getirdiler. İran halkının turist olarak tek beklentisinin ve kıstasının dürüstlük olduğunu belirten yetkililer, tesislerde oluşabilecek her türlü olumsuzluğun dürüstçe misafirlere belirtilmesi durumunda sıkıntı yaşanmayacağını, fakat en küçük oyalama ve kandırmaca hareketinin sektöre büyük zarar vereceğini dile getirdiler.



Didim adına söz alan Ditab ve Ticaret odası temsilcileri de konuyu kurumlarına getireceklerini ve kurumları adına her türlü maddi ve bürokratik desteği vermeye çalışacaklarının sözünü verdiler. Her iki tarafta bu toplantının Didim turizmi için bir dönüm noktası olacağı konusunda fikir birliğine vardılar. Oldukça verimli geçen ve yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından her iki gurup birbirlerine çeşitli hediyeler sundu. Programın bir diğer etkinliği ise, Didim kafilesinde yer alan Ayhan Kara ve Özcan Saygın'ın Türkiye Elçiliği Ticari Ateşesi ile yaptıkları görüşme ve bu görüşme sonucunda inşaat sektörü temsilcileri ile alınan randevulardı.



Toplantıya Didim adına, Toplantıyı organize eden CTS Tur sahibi Deniz Aktaş'ın yanı sıra, Tayyar Cengiz, Hikmet Atilla, Kadir Karakaya, Derviş İşçi, Saim Aktaş, Erdal Kamacı, Ayfer Kamacı, Nazif Karakuş, Ayhan Kara, Özcan Saygın, M. Ali Gül, Gülay Boylu, Derya Özdemir, Arif Çolak ve Haney Raoufi katıldı. İran adına ise, Omid Nikukor, Behzad Asgaryan, Feramaz Gafarian, M. Amin Oliaee ve Harmony Gurubun diğer temsilcileri katıldı. - AYDIN