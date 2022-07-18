Didim Jandarması uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Didim Jandarması uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı

18.07.2022 23:38
Didim Jandarması uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbük Mahallesi'nde yaptıkları istihbarı çalışma neticesinde bir site yakınlarında uyuşturucu madde satışı yapan şüphelileri takibe aldı. Ekipler, yaptıkları operasyonda S.K (27), Y.T(29) ve B.T (23) adlı kadın olmak üzere 3 şüpheliyi göz altına aldı. Yapılan kontrollerde S.K'nın üzerinden folyo içerisine sarılmış satışa hazır fişek tabir edilen 20 gram ağırlığında 15 fişek metafetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrasında çantada yapılan aramada ise 75 gram uyuşturucu madde olmak üzere toplam 95 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımında kullanılan bong aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T ile S.K mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim Jandarması uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun EYT paylaşımına AK Parti'den yanıt: Oynadığınız oyunun sonu game over
22:46 Konya'da büyük ihmalkarlık! Mahalleye bırakılan içi asit dolu variller 20 hayvanın yaralanmasına sebep oldu
22:01 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
21:47 Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 23:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Didim Jandarması uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement