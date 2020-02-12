Didim KOM Ocak ayında uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi - Son Dakika

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Didim KOM Ocak ayında uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi
7 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, KOM ekipleri Ocak ayı içerisinde yaptıkları operasyonlarda 37.42 gram metamfetamin maddesi ve 1.29 gram esrar maddesi ele geçirdiDidim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
Aydın'ın Didim ilçesinde, KOM ekipleri Ocak ayı içerisinde yaptıkları operasyonlarda 37.42 gram metamfetamin maddesi ve 1.29 gram esrar maddesi ele geçirdi
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Yapılan çalışmalar kapsamında 37.42 gram metamfetamin maddesi ve 1.29 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheliye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan, 33 şüpheliye ise kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. - AYDIN
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