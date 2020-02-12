Didim KOM Ocak ayında uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Didim KOM Ocak ayında uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi - Son Dakika

Didim KOM Ocak ayında uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi

7 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, KOM ekipleri Ocak ayı içerisinde yaptıkları operasyonlarda 37.42 gram metamfetamin maddesi ve 1.29 gram esrar maddesi ele geçirdiDidim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

Didim KOM Ocak ayında uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, KOM ekipleri Ocak ayı içerisinde yaptıkları operasyonlarda 37.42 gram metamfetamin maddesi ve 1.29 gram esrar maddesi ele geçirdi


Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Yapılan çalışmalar kapsamında 37.42 gram metamfetamin maddesi ve 1.29 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheliye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan, 33 şüpheliye ise kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
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